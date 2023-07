Quickie vom 1. Juli 2023

Im Juli zeigen wir Euch in der Queerfilmnacht einen ganz besonderen Film.

Genau zehn Jahre ist es her, dass „Freier Fall“ in die deutschen Kinos kam. Zum runden Geburtstag kehrt der schwule Kultfilm und Publikumshit über die Liebe zweier junger Polizisten mit Hanno Koffler und Max Riemelt in den Hauptrollen für einen Monat auf die große Leinwand zurück – im Juli in der Queerfilmnacht!

Karriereaussichten bei der Bereitschaftspolizei, Nachwuchs unterwegs, die Doppelhaushälfte von den Eltern vorfinanziert: Marcs Leben ist gut eingerichtet. Doch dann lernt er bei einer Fortbildung den Kollegen Kay kennen. Der bringt ihm beim gemeinsamen Lauftraining ein neues Gefühl von Leichtigkeit bei – und wie es ist, Gefühle für einen Mann zu entwickeln. Hin- und hergerissen zwischen der ihm vertrauten Welt und dem Rausch der neuen Erfahrung gerät ihm sein Leben zusehends außer Kontrolle. Im freien Fall kann Marc es niemandem mehr recht machen. Am wenigsten sich selbst.

Ohne zu werten oder seine Figuren zu verurteilen, erzählt Stephan Lacant das Drama eines Mannes, der aus seiner überschaubaren Welt fällt. Die fulminanten schauspielerischen Leistungen von Hanno Koffler, Max Riemelt und Katharina Schüttler vermitteln auf emotionale Weise, was es heißt, wenn Lebensentwürfe zu Bruch gehen und es keinen Weg mehr gibt, den Menschen, die man liebt, gerecht zu werden.



Mi, 26. Juli | 21.00 Uhr | Delphi Arthaus Kino | Tübinger Str. 6 | Stuttgart

Mo, 10. Juli | 19.00 Uhr | Karlstorkino | Marlene-Dietrich-Platz 3 | Heidelberg

Di, 11. Juli | 19.00 Uhr | Kino Central | Hauptstr. 59 | Rottweil

Do, 20. Juli | 21.00 Uhr | Kino Atelier | Vor dem Haagtor 1 | Tübingen

So, 16. Juli | 20.30 Uhr | Kino Kandelhof | Kandelstr. 26 | Freiburg

Mi, 26. Juli | 21.00 Uhr | Kino Schauburg | Marienstr. 16 | Karlsruhe