Quickie vom 17. Mai 2023, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

|

Die Lovepop Stuttgart lädt amzurauf, Stuttgarts wohl schönster Event-Location. Am Neckarufer gelegen, wird das Ober – und Unterdeck sowie der Vorplatz des ehemaligen Frachtschiffes “Wilhelm Knipscheer” bespielt.“Gemeinsam sicher & stark” heisst das Motto des Stuttgart Pride 2023, wir feiern gemeinsam das Warm up dazu. Zusammen mit dem Stuttgart Pride - ein Teil des Eintritts kommt dem Verein zu Gute. Ausserdem haben wir unsere befreundeten Veranstalter der “pump” & der “queer Harem” Partys eingeladen, die Party mit DJs aus ihren Reihen musikalisch zu supporten.Daswirdzur Partyzone, an den Decks stehen der Münchener Queer Harem Dj Roofey, bekannt auch von der Luxuspop und aus dem New York Club. Der Stuttgart Pride wird von den langjährigen „Hocketse-DJs“ Elly - die auch viele Jahre im Kings Club am DJ Pult stand und derzeit öfters in Lauras Juwel zu hören ist – und Lukas vertreten. Auch er stand häufig im Kings Club an den Decks. Pop, Dance, HipHop & House ist der Sound unserer DJs auf dem Oberdeck.Als besonderes Highlight werden die Künstler RACUN_ARTE & Lilly von SeeArts unsere Gäste auf dem Oberdeck und vor dem Schiff mit Walking Acts, Circus & Lighting Shows verzaubern.Für das, das umseine Pforten öffnet und das mit elektronischer Tanzmusik beschallt wird, hat die Lovepop den Berliner Dj Mvhy als besonderen Gast eingeladen. Er legt nicht nur bei den bekanntesten queeren Partys Berlins auf, er stand auch schon bei der Strângé in Paris und der Bearly Athens in Griechenland hinter den Decks. An seiner Seite stehen die Stuttgarter Um Bra & Nem. Um Bra ist Mitveranstalter der Partyreihe Pump im Climax Institutes, ausserdem veranstaltet er auch unregelmässig die Mr. Wednesday Party in der Rakete. Er steht schon seit Jahren in den verschiedensten Clubs der Stadt am Pult und ist Teil des House-Duos Bang & Cherry. Bei der Lovepop ist er „Stammgast“.Nem ist an diesem Abend ebenfalls Gast-DJ der Lovepop, bei der er schon beim Festival letztes Jahr und diesen März spielte. Auch er veranstaltet eigene Partys, sein Weg führte ihn u.a. schon durch die Romantica, das Climax & das Lehmann.Die Tore von Fridas Pier öffnen um, dann kann 13 Stunden gefeiert und gechillt werden. Es gibt Aussenbars und eine Foodstation, das Open Air Oberdeck der Wilhelm Knipscheer hat ein Zeltdach und ist wettergeschützt.Der Vorverkauf startet am 10. Mai, den Link zum VVK Portal findet ihr unten.