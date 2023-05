Quickie vom 14. Mai 2023, eingestellt von Rian

Amgeht derJubiläumsreigen in die 3. Runde. Diesmal haben wir 2 DJs eingeladen, die der Lovepop seit Jahren die Treue halten und die extra von weiter her anreisen.Aus Berlin kommt Caramel Mafia, der die White Noise Bar mit HipHop, R&B, Afro & Latin, gemischt mit feinen Electrobeats, beschallen wird.Er ist Resident in den bekanntesten Berliner HipHop & Rnb Clubs, seine Sets spielt er inzwischen in ganz Europa. Sein Mixtape „The Late Night Special Vol.2“ landete in den Top 10 der Mixcloud-Charts, was zur internationaler Aufmerksamkeit führte. Seit 2017 ist er auch Veranstalter der bekannten, queeren Berliner HipHop-Party „Ratchet“. Ausserdem betreibt er den Sex- & Dating-Podcast „030 Bootycall“, der von der Siegessäule als einer der besten Lgbtq Podcasts ausgezeichnet wurde.Im White Noise Club ist Adi Dassler zu Gast, sein Genre ist die elektronische Musik in all ihren Facetten. Adi, der inzwischen zum Weltenbummler wurde und in Mexiko und in der Schweiz einen Wohnsitz hat, legt auch häufig in Amerika auf. So spielt er z.B. regelmäßig in der mexikanischen “Partystadt” Tulum auf den verschiedensten Events und tourt durch Süd- & Mittelamerika. Aber auch in Europa ist er ein gefragter DJ, in Stuttgart ist er regelmäßig in der Romantica, im ToY oder auch im Kowalski zu hören. Und auch als Produzent feiert er international Erfolge.An seiner Seite steht Felix Dürr, der regelmäßig in den Stuttgarter Clubs zu hören ist, er gehört zu den Eventmachern von „Wolke Süden“. Seine musikalische Bandbreite reicht von Deep House bis Tech House, gepaart mit leichten Einflüsse aus Soul, Funk und Disco.Bis Mitternacht gibt es einen Welcomeshot vom Stuttgart Pride-Team, ausserdem gibt’s Sweeties & Givaways.