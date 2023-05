Quickie vom 10. Mai 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

|

Es ist kaum zu glauben, aber QueerHarem wird ein Jahr alt! Es war ein Jahr voller wilder Nächte, sinnloser Eskapaden und unglaublicher Erlebnisse. Wir haben unsere Grenzen immer wieder überschritten. But who cares....Und das bedeutet, dass wir es gebührend feiern müssen. Wir haben einige unsinnige Specials vorbereitet, um unsere einjährige Party zu zelebrieren. Geschenke sind natürlich gerne gesehen:DFlexnetix, Mr. B, Belly Dance by Marija Skender, Drag Performances: Queen Veronica Mont Royal, Queen Didi Divalicious, Queen Mrs. Lagave, Queen Henni, Lucy AquamarieLandiana, Balloons and Cotton Candy, and many more crazy things