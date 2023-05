Quickie vom 6. Mai 2023, eingestellt von Rian

Im Nachlass des 2002 verstorbenen Künstlers Hans Bucher wurden neben eindrucksvollen Landschafts­bildern und prägnanten Großstadtansichten mehrere Hundert gezeichnete und gemalte Männerakte entdeckt, die außerordentlich homoerotisch wirken. Diese Aktbilder zeigen eine verführerische Sinnlichkeit; die Modelle sind in ihren Posen und Gesten höchst begehrenswert wiedergegeben. Ihre teils überraschende Inszenierung mit schnellen, fließenden Linien in farbigen Kreiden auf dunklem Grund kommt derjenigen von Modezeichnungen nahe.Das Museum im Prediger zeigt vom 29. Mai bis zum 8. Oktober die Ausstellung „Stadt - Land - Akt. Der Maler Hans Bucher aus dem Donautal". Dieder Ausstellung findet amim Museum im Prediger statt. Es sprechen: Richard Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Dr. Max Tillmann, Leiter des Museums im Prediger, sowie Dr. Martin Pozsgai, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator des Museums im Prediger. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt durch den Pianisten George M. Bailey aus Stuttgart.Im Begleitprogramm der Ausstellung wird es überdies eine ergänzende Gruppenpräsentation geben, mit der wir als subtilen Kommentar zu Hans Buchers Männerakten noch Werke zeitgenössischer Künstler zum gleichen Sujet zeigen. Einige dieser Bilder waren kürzlich in der weithin wahrgenommenen Ausstellung zur Queer Intimacy in der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart zu bewundern.