Quickie vom 15. Mai 2023, eingestellt von Rian

quiz : stuttgart

|

Hey, ihr Schlaubären und Bärenfreunde! Am 21. Mai ab 19.30 Uhr veranstalten wir das legendäre Saloon-Quiz in der reBOOTS-Bar ! Unser Quizmaster Tobi hat sich abartige und witzige Quizspielereien unter dem Motto "Schlaubären" einfallen lassen, die euch herausfordern werden.Und das Beste daran? Es gibt Shots zu gewinnen, die ihr in keiner anderen Getränkekarte findet! Also kommt vorbei und zeigt uns eure besten Quiz-Skills und werdet mit eurem Team zum Schlaubär des Abends.Als Teil des Bärentreffs der Stuttgarter Bären , wird die reBOOTS-Bar an diesem Abend zum Treffpunkt für alle Bärenfreunde und Schlaubären. Da die Plätze begrenzt sind, solltet ihr unbedingt reservieren.Also, worauf wartet ihr noch? Bringt eure Freunde mit und zeigt uns, was ihr drauf habt - wir freuen uns auf euch!