Quickie vom 8. Mai 2023, eingestellt von Rian

Am Muttertag könnt ihr eure Mütter (oder jede andere großartige Person in eurem Leben) mit einer Nacht voller Musik und Spaß verwöhnen. Wir haben eine riesige Auswahl an Songs und eine perfekte Bühne mit top Technik für euch vorbereitet.

Hey, ihr Töchter und Söhne (und alle dazwischen und darüber hinaus)! Vergesst Blumen und Pralinen, die reBOOTS-Bar hat das perfekte Muttertagsgeschenk für euch - unser legendäres Muttertagskaraoke!Und das Beste: Alle Mütter bekommen ein Gläschen Sekt aufs Haus, um den Abend gebührend zu feiern. Und wenn ihr denkt, dass Muttertag nur für traditionelle Familien ist, dann denkt nochmal nach - bei uns ist der Begriff "Mutter" weitläufig und queer-tauglich!Also bringt eure Mütter, Väter, Geschwister, Freund*innen und alle, die ihr liebt, mit und feiert gemeinsam im Muttertagskaraoke der reBOOTS-Bar . Wir sehen uns am Sonntag!Vergesst nicht zu reservieren!