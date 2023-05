Quickie vom 4. Mai 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

|

Hey Musikfans und Eurovision-Liebhaber! Die reBOOTS -Bar lädt euch herzlich zum Eurovision Song Contest Public Viewing ein. An allen drei Tagen könnt ihr bei uns live dabei sein und mitfiebern.Bei uns gibt es die perfekte Atmosphäre, um mit Freunden und anderen Fans mitzufeiern. Wir haben extra Platz geschaffen, damit ihr euch ausgelassen amüsieren könnt. Daher ist es uns leider nicht möglich, Tischreservierungen für diese Events anzunehmen.Wir servieren euch leckere Drinks und Snacks, damit ihr gestärkt für den Abend seid. Also schnappt euch eure Freunde und kommt vorbei - wir freuen uns auf euch in der reBOOTS -Bar!