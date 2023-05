Quickie vom 2. Mai 2023, eingestellt von Rian



Gästeführer Steffen Schmid bei

seiner QueerTour

© QueerTour Heidelberg

Foto Matthias Becher

führung : heidelberg

|

Wer die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen will, der kann aman einer QueerTour anlässlich des IDAHOBIT* teilnehmen.Gästeführer Steffen Schmid führt seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zu vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch zu weniger bekannten Orten Heidelbergs. Dabei reichen die Themen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit –, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale queerer Menschen, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt.Der Altstadtrundgang dauert ca. 2 Stunden. Treffpunkt ist auf dem Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen.Kosten: PWYC (Pay What You Can) Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen.Eine Anmeldung unter queertour-heidelberg@gmx.de ist erforderlich.