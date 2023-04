Quickie vom 28. April 2023, eingestellt von Rian

Schule queer denken – das verlangt Expertise und unterschiedliche Perspektiven. Aus diesem Grund hat Staatssekretärin Sandra Boser MdL jüngst zu einem Runden Tisch geladen. Das Thema: „Schule queer gedacht – Schule als sicherer Ort für LSBTTIQ+-Menschen und Lernort für LSBTTIQ+-Themen“.Das Ergebnis: „Vielfalt und Pluralismus sind Säulen, die unsere Demokratie in ihrem Inneren ausmachen und von allen anderen Herrschaftsformen unterscheiden. Freiheit und Menschenwürde gelten universell, für Menschen in all ihrer Diversität. Daher ist es wichtig und erfreulich, dass wir uns intensiv dazu ausgetauscht haben, wie wir Schule zu einem besseren Ort für queere Menschen und queere Themen machen können“, sagt Boser und fügt an: „Mit dem Runden Tisch haben wir ein Forum, das uns die Chance bietet, die Expertise und Perspektiven der Handelnden zu integrieren und in eine gemeinsame Agenda zu überführen. Wir haben wichtige Punkte mitgenommen, die uns helfen, die Handlungsbedarfe, Zielsetzungen und Maßnahmen immer wieder neu anzupassen.“