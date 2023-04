Quickie vom 28. April 2023, eingestellt von Rian

diskussion : karlsruhe

|

Am 11.05. lädt queerKAstle zum ersten queerTalk ein: Mit einer Podiumsdiskussion wollen wir die Themen diskutieren, die die queere Community in Karlsruhe umtreiben.Unser erstes Thema widmet sich dem Verhältnis zwischen der queeren Community und der Polizei.Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir einen Blick zurück auf die queerfeindlichen Vorfälle um den CSD Karlsruhe letztes Jahr werfen. Auch wollen wir einen Blick zurück auf die darum entstandenen Versammlungen „Queers Bash Back“ und der Mahnwache des CSD Vereins werfen und uns mit der entstandenen Kritik an der Polizei auseinander setzen.Wie steht die queere Community zur Polizei? „No Cops at Pride“ oder doch „Freund und Helfer*in“? Wären Ausschlüsse auf queeren Veranstaltungen wie der von VelsPol berechtigt? Wo liegen die Grenzen?