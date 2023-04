Quickie vom 26. April 2023, eingestellt von Rian

Bald ist wieder IDAHOBITA* und dieses Jahr soll eine Audioinstallation entstehen, die die queere Stimme und unsere Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt: Und dafür brauchen wir Eure Hilfe!Am 17.05., den International Protesttag gegen LSBTQIA-Feindlichkeit, demonstriert die queere Community gegen die zunehmende Gewalt - hier in Deutschland und weltweit.Auch 2023 ist immer noch klar: Gewalt und Übergriffe auf die queere Community gehören nicht der Vergangenheit an. Vor allen trans*feindliche Gewalt hatte im letzten Jahr sowohl medial, als auch auf den Straßen einen beängstigenden Aufschwung. Und doch bleiben viele Erfahrungen von Diskriminierung und Hass ungehört. Mit unserer „Listen UP!“ Audioinstallation zum IDAHOBITA 2023 wird das anders: Wir möchten die Geschichten der intersektionalen, queeren Community in den Mittelpunkt stellen und die vielen, diversen Stimmen laut und deutlich hörbar machen.Dafür könnt Ihr einfach eine Aufnahme mit Eurem Handy oder Laptop machen und diese als mp3-, aiff- oder wav-Datei an audio@enough-is-enough.eu schicken. Die Audiodatei sollte dabei maximal 2-3 Minuten lang sein. Achtet beim Aufnehmen darauf, dass es um Euch herum ruhig ist und Eure Stimme gut hörbar. Die Einsendungen dürfen gerne auch auf anderen Sprachen eingeschickt werden! Falls jemand nicht selber aufnehmen möchte, kann auch einfach ein Text eingeschickt werden, den wir dann für Euch einlesen!Am 17.05. soll die Audioinstallation dann in Stuttgart von 14-17 Uhr auf dem Marktplatz laufen. Abschließend soll am 17.05. von 20-22 Uhr ein Live Gespräch mit Ausschnitten aus der Audioinstallation im Freien Radio Stuttgart stattfinden, moderiert von Ida Liliom und Alisha Soraya, im Rahmen vom Citizen.KANE.Radio. (Auf 99.2 MHz über Antenne, 102.1 MHz im Kabelnetz Stuttgart und weltweit im Internet über www.freies-radio.de ).Außerdem wird die Audioinstallation als Bonus-Folge beim Podcast Gött*innenspeise hochgeladen und somit langfristig hörbar sein.