Quickie vom 26. April 2023, eingestellt von Rian

party : mannheim

The Hollywood Tramp Ball ist da und bereit pure Pop Extravaganza mit Dir zu zelebrieren. Eine Nacht voller Joy und echter Pop Musik! An diesem speziellen Abend kombinieren wir alle Gaga ären mit den iconic Queens, die wir Queers lieben. Insgesamt gibt es drei Floors und sechs Areas: Mainfloor, the „Time Travel Floor“ (80s / 90s / 2000s) und den Gaywerk Techno Floor!Egal ob schwul, lesbisch, bisexuell oder hetero – das offene, tolerante und hedonistische Partyvolk feiert ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden in der legendären Party-Location!Diesmal trifft die Kultparty Gaywerk auf die Party von Influencer „Hollywood Tramp“ und bekommt zum Tanz in den Mai Ihren ganz eigenen und unvergeßlichen Style!DJ & Künstler Line-Up: Hollywood Tramp, Mahssa Dadari, Ma’Cherin, Miss Onyx Stoned, Blondie, JR_Jones, und viele weitere… Für jeden Musikgeschmack etwas dabei