Quickie vom 25. April 2023, eingestellt von Rian

seminar : karlsruhe

|

Das Seminar wird von Astrid Neumann (sie/ihr) geleitet. Sie leitet seit 2020 Seminare in feministischer Selbstbehauptung und Selbstverteidigung bei In Nae e.V.



Der Kurs findet am Samstag, 13. Mai, von 10:00 bis 17:00 Uhr statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 15 Euro pro Person, welche im Voraus per Überweisung zu zahlen sind (Details bekommt ihr nach der Anmeldung).

Quelle: QBeKA e.V. und queerKAstle e.V.

In Kooperation bieten QBeKA e.V. und queerKAstle e.V. ein Basisseminar für FLINTA* (Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans* und agender) Personen an.Im Seminar geht es darum, Formen von Gewalt zu erkennen, die eigenen Sichtweisen zu reflektieren und Handlungsstrategien für den Alltag kennenzulernen, auszuprobieren und zu üben. Rollenspiele und Übungen zur Körpersprache vermitteln den Teilnehmenden selbstsicheres Auftreten und sprachliche Möglichkeiten der Selbstbehauptung. Beim körperlichen Training erlernen die Teilnehmenden Techniken, die es ihnen ermöglichen, sich bei direkten körperlichen Angriffen sofort und effektiv zu verteidigen. Mit mentalen Übungen wird das Selbstvertrauen in die eigene Stärke trainiert.Die Anzahl Plätze ist auf 14 Personen.per E-Mail an flintaseminar@qbeka.de