Quickie vom 23. April 2023, eingestellt von StevenStgt

gayrechte

|

Am, dem Internationalen Protesttag gegen LSBTTIQA-Feindlichkeit, (IDAHOBITA) demonstrieren wir gegen die zunehmende Gewalt gegen queere Menschen - hier in Deutschland und weltweit.Mit musikalischer Begleitung durch Nicole Vielbauer und Linda Wirth.In Kooperation mit Abseitz Stuttgart, AIDS-Hilfe Stuttgart, Bündnis Vielfalt für alle, Der Liebe wegen, Enough is Enough - Open Your Mouth, Just human - Menschlichkeit grenzenlos, LSVD Baden-Württemberg, Mission Trans*, Queerdenker e.V. Stuttgart, Stuttgart Pride - CSD Stuttgart und Weissenburg Stuttgart.Die Gewalt gegen queere Menschen nimmt rasant zu: Die Statistiken des Bundesinnenministerium zeigen einen seit Jahren anhaltenden Anstieg bei der Anzeige queerfeindlicher Gewalt. Kaum ein CSD im letzten Jahr verlief ohne Gewalt durch Angriffe auf Teilnehmende, Regenbogenfahnen wurden verbrannt und in Münster erlag Malte C. den Folgen eines brutalen Angriffes beim CSD. In den USA gab es in den letzten Monaten über 300 queerfeindliche Gesetzesinitiativen und auch die Gewalt gegen queere Menschen in einigen unserer Nachbarländern nimmt weiter zu. Queere Menschen erfahren jedoch nicht nur physische Gewalt - tägliche Diskriminierung, Beleidigung, abschätzige Blicke und mangelnde soziale Teilhabe sind ebenso an der Tagesordnung, insbesondere, wenn mehrere Diskriminierungsebenen zusammenkommen. Europa, sind das die "Werte", derer Du Dich immer so gerne rühmst?