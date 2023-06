Quickie vom 15. Juni 2023, eingestellt von Rian

show : stuttgart

|

Bereits zum vierten Mal tritt die Gruppe „House of V“ im Renitenztheater auf. Mit individuellen Performances präsentieren die sechs Drag Queens Danny Ma Fanny, Luna Legend, Misty Day, Rachel Intervention, Sir und Vava Vilde ihre Kunst. Nummern aus Lipsync und Comedy sorgen für einen abwechslungsreichen Abend. Dabei ist nicht immer alles genau so, wie es auf der Bühne scheint - Drag spielt mit Illusion. Die volle Wahrheit zeigt sich an dem Abend nicht. Doch liegt darin nicht letztlich der ganze Spaß? Entscheidet ihr!