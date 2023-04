Quickie vom 1. Mai 2023, eingestellt von Rian



Glamour, Make-up, Pomp und Party – und der normale Alltag dahinter: Fünf Dragqueens und ein Dragking zeigen ihre zwei Leben zwischen großer Maskerade und Menschsein.Tagsüber leben die Astrobiologin, der Bundeswehrbewerber, die beiden Lagerarbeiter einer Möbelkette, der Berufsberater und der Theaterbesitzer ihr bürgerliches Leben, für die Nacht verwandeln sie sich in schillernd-kunstvolle Phantasiewesen. Die fünfteilige Doku-Serie begleitet die Mannheimer Drag-König:innen in ihren Wohnungen, an ihren Arbeitsplätzen, am mütterlichen Esstisch und natürlich auf der Showbühne – hautnah, ehrlich und immer wieder auch ungeschminkt.Der SWR zeigt die fünfteilige Doku-Serie ab 23. Mai 2023 in der ARD Mediathek, sowie im SWR Fernsehen (Folgen 1 bis 3 am 23. Mai, ab 22:30 Uhr; Folgen 4 und 5 am 30. Mai ab 23:15 Uhr).