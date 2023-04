Quickie vom 21. April 2023, eingestellt von Rian



Das Organisationsteam des Christopher-Street-Days Karlsruhe freut sich, dass Tijen Onaran die Schirmherrschaft über die Veranstaltung am 3. Juni übernimmt. Unter dem Motto "Stand Up. For Love." werden wieder tausende queere Menschen gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz queerer Liebe durch die Straßen der Fächerstadt ziehen. Unterschiedliche Formen von Familie und Beziehung sollen in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen.Tijen Onaran ist Unternehmerin, Investorin und gebürtige Karlsruherin. Als Gründerin von Global Digital Women und ACI Consulting treibt sie Diversity und Female Empowerment aktiv voran und ist eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen Deutschlands. Karlsruhe ist nicht nur die Heimat der Unternehmerin, hier richtet sie auch seit einigen Jahren den Digital Female Leader Award aus, den bedeutendsten Award für weibliche digitale Nachwuchs- und Führungskräfte. Daneben hat sie der Förderkreis des ZKM als Fördermitglied aufgenommen. Tijen Onaran gilt als „digitale Pionierin“ und „Ausnahmeerscheinung der deutschen Digitalszene“. Die berufliche Networking-Plattform LinkedIn wählte sie deshalb weltweit zur TOP VOICE 2022 für die DACH Region. Das Manager Magazin zählt sie zu den Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, das Wirtschaftsmagazin Capital zu den Top 40 unter 40 Talenten der Wirtschaft sowie das Handelsblatt zu den Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen. Nicht zuletzt wurde sie anlässlich des Weltfrauentags 2022 von Mattel als eine von weltweit 12 Rolemodels mit einer eigenen Barbie geehrt, „um die nächste Generation weiblicher Führungskräfte zu inspirieren“."Das Einstehen für Vielfalt ist wichtiger denn je. Jede Initiative, jede Organisation und jede Aktion macht denen Mut, die ihr Leben selbstbestimmt und in Freiheit leben möchten - unabhängig des Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Generation oder Nationalität. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft für den CSD in Karlsruhe zu übernehmen - für Vielfalt in meiner Heimatstadt: besser geht es nicht!“Der CSD findet in Karlsruhe stets am ersten Samstag im Juni statt. Start und Zielpunkt der Demonstration ist ein ganztägiges Familienfest auf dem Marktplatz und dem angrenzenden südlichen Schloßplatz. Auf der Bühne des Festes findet im Anschluß an die Demonstration eine politische Kundgebung statt, bei der auch Tijen Onaran sprechen wird.Die CSDs, international auch "Pride" genannt, haben ihren Ursprung in der Erinnerung an die Stonewall Riots im New York des Jahres 1969, als sich queere Menschen gegen polizeiliche Repression und Willkürmaßnahmen zur Wehr setzten. In aller Welt wird seither aus diesem Anlaß auf weiterbestehende Unterdrückung und Ungleichbehandlung aufmerksam gemacht.