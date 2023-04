Quickie vom 15. April 2023, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Quelle: AIDS-Hilfe Stuttgart

Bei einem Treffen mit Vertreter*innen der Stuttgarter Community, der Stadt Stuttgart und der Ärzteschaft sowie Unterstützer*innen der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. in den Räumen der AIDS-Hilfe wurde die neue neue Doppelspitze in der Geschäftsführung der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. offiziell vorgestellt.Seit dem 01.04.2023 haben nunundals Doppelspitze die Geschäftsführung der AIDS-Hilfe Stuttgart übernommen.Beide äußerten sich überaus zuversichtlich hinsichtlich des künftigen gemeinsamen Weges. „In den letzten Monaten habe ich einen Pioniergeist verspürt, wie ich ihn persönlich noch nie in der AIDS-Hilfe in den Jahren zuvor untereinander erlebt habe!“, so Bernd Skobowsky. Es wurden einige wichtige Prozesse angestoßen, intern wie auch außerhalb der Organisation, welche es gilt mit engagiertem Einsatz aller Mitarbeitenden zu begleiten, um die AIDS-Hilfe-Arbeit zukunftssicher aufzustellen. „Ich freue mich auf die neuen bevorstehenden Aufgaben und darüber, ein so tolles Team an unserer Seite zu haben. Unsere Türen sollen stets geöffnet sein! Wir möchten auf ein wertschätzendes, konstruktives und erfolgreiches Miteinander mit unseren Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen hinwirken.“, ergänzte Felix Mohrs.Der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ist es ein großes Anliegen, in Zukunftwieder gemeinsam, Seite an Seite mit ihren Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen zu stehen. Sehr bald hat sich herauskristallisiert, dass mit einem Community-Treffen in der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit gesetzt werden soll.Im Schulterschluss mit allen Anwesenden wurde auf diesen wichtigen Meilenstein der Reunion feierlich angestoßen.