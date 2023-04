Quickie vom 23. April 2023, eingestellt von Rian

party : freiburg

Queere Filmparty im Rahmen der Schwulen Filmwoche, zu der die Veranstalter gemeinsam mit den Freiburger Lesbenfilmtagen in die Wodanhalle einladen – diesmal sind zwei DJ*anes am Start:DJ ana sonique legt Soulful-, Club-, Deep-House und Nu Disco auf, die sich durch sehr melodische Nummern auszeichnet und mit satten Beats hinterlegt ist. Prägend für diese Musikrichtung sind die Vocals, die Richtung Soul-Musik der 80er und 90er Jahre gehen.DJ La Breeze ist sicher vielen von Euch vom legendären Mens-Bar-Floor des Ball Verqueer bekannt. Musik: querbeet. Also QUEERbeet – von Gaga bis Kraftklub, von Abba bis Daft Punk, von The Cure bis Miley Cyrus und von den Killers bis Billie Eilish.