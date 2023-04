Quickie vom 8. April 2023, eingestellt von StevenStgt

Diesen April blüht dir was!Es wird Zeit, dass unsere beiden Mannheimer Residents Anna Andersson und Zinner wieder an die Tables kommen. Zuletzt hat dir Anna im kalten Januar so richtig ordentlich eingeheizt. Zinner war im Februar mit dabei. Nun sind die zwei endlich wieder zusammen!Freu dich auf bunte House Music und kräftige Beats. Gute Laune Modus ist garantiert. Unsere Hostess Samantha wird dir natürlich zusätzlich den Abend versüßen.Deine Himbeer im April. Deine Party für Gays and Friends. Wir sind süß!