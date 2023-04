Quickie vom 8. April 2023, eingestellt von StevenStgt

Diewird stolzealt, und das wird natürlich ausgiebig zelebriert. Den zweiten Teil unserer 3 monatigen Feierlichkeiten begehen wir am Samstag, den 06. Mai 2023 im White Noise Stuttgart.Da die Stuttgarter Ausgabe der Lovepop - die es auch in Hamburg gab und in Augsburg immer noch gibt - erstmals am 11. Mai 2008 im Club Prag stattfand, haben wir keine Kosten & Mühen gescheut, für den Mai 2 Urgesteine der Lovepop einzuladen, die beide zusammen in der White Noise Bar auflegen werden.Aus Hamburg reist Sven Enzelmann an, einer der ersten DJs & Mitbegründer der Lovepop-Partyreihe. Im Hamburger Club Kir fand die allererste Lovepop bereits 2001 statt.Aus Augsburg kommt Dj Nt, der die Party seit 2004 dortveranstaltet und 2008 dann auch nach Stuttgart brachte. Bis 2019 war er zusammen mit dem Stuttgarter Oberlovepopper Dirk hier Veranstalter, seitdem konzentriert er sich auf Augsburg.Musikalisch werden sie sich den Lovepop-Klassikern von Rock, über Indie bis hin zu queeren Hits widmen, aber auch aktuellen Pop spielen.Im White Noise Club feiern wir die Lovepop-Compilation Release Party. Pünktlich zum Jubiläum erscheint die Compilation auf Romantica Records, mehrere unserer „elektronischen DJs & Acts“ werden Tracks dazu beisteuern.An Decks im Club stehen unsere jahrelangen FreundInnen Femcat, Alexander Maier & Jan Dalvik, sowie unser Resident Martin Rapp, der schon seit 2008 bei der Lovepop am DJ Pult steht, und geben elektronische Tanzmusik in all ihren Facetten zum Besten.Der Stuttgarter Videokünstler, Climax-Lichtjockey und Dj Vikamin wird sowohl die Bar als auch den Club optisch in Szene setzen.Los geht es bei der Lovepop bereits um 22 Uhr, der Eintritt beträgt 13€. Bis Mitternacht gibt es einen Welcomeshot vom Stuttgart Pride-Team, ausserdem gibt’s Sweeties & Givaways.