Quickie vom 7. April 2023, eingestellt von Rian

kunst : stuttgart

|

Die Ausstellung „Queerschnitt“ zeigt Bilder des schwulen Künstlertreffs Stuttgart, eine Gruppe von schwulen Künstlern und Kunstinteressierten, die sich regelmäßig in Stuttgart zum lockeren Austausch über Kunst und Comics treffen.Hannes Steinert/Armin Kretschmar/Karl Martin/Christoph Bodmer/Theoklymenos/Ingo Eder nehmen an der Ausstellung teil.Die Ausstellung kann noch bis zum 14. April in der Weissenburg besichtigt werden.