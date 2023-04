Quickie vom 6. April 2023, eingestellt von Rian

gespräch : stuttgart

Was bewegt die queere Jugend? Was heißt es für Jugendliche queer zu sein? Was heißt queer überhaupt für Jugendliche? Wie gestaltet sich das Coming Out? Und was kommt danach? Wie wichtig sind Jugendgruppen? Wo fehlt es? Und was fehlt? Und was nervt einfach nur noch? Wie ist Euer Blick auf Stuttgart?Viele Fragen! Aber ein Anfang für ein Gespräch über die Situation von queeren Jugendlichen in Stuttgart.In der 6. Queeren Theke veranstaltet vom Projekt 100% Mensch sprechen Jethro von den Kökis , Jazz von den Gender*nauts , Philine von der IHS und Alisha von den Queerdenkern* Stuttgart über junge queere Menschen in Stuttgart.