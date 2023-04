Quickie vom 5. April 2023, eingestellt von AIDS-Hilfe Karlsruhe

party : karlsruhe

In Kooperation mit der Theatergastronomie möchte die Beratungs­stelle der AIDS-Hilfe Karlsruhe e. V. auf den European Diversity Month aufmerksam machen und unter dem Titeldie Menschen in all ihren Facetten feiern.„Eingeladen sind nicht nur queere Menschen, sondern auch alle anderen, die mit uns ein Zeichen setzen wollen für ein vielfältiges Karlsruhe, in dem Akzeptanz die Regel ist und nicht die Ausnahme“ so Anja Stegbauer-Bayer (Geschäftsführerin von ZeSIA).Für Musik sorgt die Mannheimer DJane Anna Andersson. Mit ihrem Fokus auf strictly mixed music gemischt mit einer ordentlichen Prise Bass heizt Anna mit ihren Beats nicht nur der Mannheimer Clubszene ein, sondern steht auch deutschlandweit, sowie über die Landesgrenzen hinaus, hinter den Turntables.