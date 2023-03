Quickie vom 31. März 2023, eingestellt von Rian

Vom 1. April bis 3. Mai: Programm rund um den Tag der lesbischen Sichtbarkeit: Lesbisches Leben soll in Heidelberg sichtbar werden: Am 26. April wird international der Lesbian Visibility Day, der internationale Tag der lesbischen Sichtbarkeit, begangen. Auch die Stadt Heidelberg wird 2023 am Heidelberger Rathaus die Flagge für lesbische Sichtbarkeit sowie die Regenbogenflagge der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren (lsbtiq+) Community hissen.Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um den Lesbian Visibilty Day ab 1. April 2023 bietet Raum zum Lernen, Diskutieren und Feiern. Die Veranstaltungen im April dienen dazu, Aspekte der spezifischen Diskriminierung frauenliebender Flinta* (Frauen, Lesben, inter*, nicht-binärer, trans* und agender Menschen) aufzuarbeiten, von der Emanzipationsgeschichte zu lernen und vor allem Räume für positive Erlebnisse zu öffnen.Bereits vor dem „Lesbian Visibility Day“ startet die Veranstaltungsreihe „open Dykes – lesbisch, queer, sichtbar“ in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region. Am 26. April selbst findet ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Heidelberg-Bahnstadt eine Podiumsdiskussion zu lesbischer Sichtbarkeit statt. Die Begrüßung spricht Bürgermeisterin Stefanie Jansen.