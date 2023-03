Quickie vom 27. März 2023, eingestellt von Rian



Foto: Matthias Becher

führung : heidelberg

|

Wer die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen will, der kann an einem der sechs öffentlichen Terminen 2023 teilnehmen. Diese sind– jeweils um 11 Uhr.Die Themen reichen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit –, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale, die Verfolgung und Ermordung homosexueller Menschen in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt.Der Altstadtrundgang dauert ca. 2- 2,5 Stunden. Treffpunkt ist auf dem Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Eine Anmeldung unter queertour-heidelberg@gmx.de ist zwingend erforderlich.