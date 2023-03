Quickie vom 27. März 2023, eingestellt von Rian

Mit dem Monatsende ist es in Reutlingen auch wieder Zeit für SchwuLes PaPa im Pappelagarten. Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung, sowohl als DJ als auch als Sänger in verschiedenen Bands, hat Freddy B. ein Riesenrepertoire und ein untrügliches Gespür dafür, welche Songs gerade zur Stimmung passen. Er sorgt für Partylaune und lässt keinen still auf dem Stuhl sitzen. Eintritt frei, Spenden erwünscht.