Quickie vom 26. März 2023, eingestellt von StevenStgt

szene : stuttgart

|

Vomtreffen sich wieder hunderte Bären & ihre Freunde aus nah & fern zum. 5 wundervolle, gemeinsame Tage warten auf sie am langen Himmelfahrts-Wochenende in der Schwabenetropole.Erstmals beginnt das Bärentreffen bereits am Mittwoch Abend mit dem Warmbrummen für das verlängerte Wochenende, dann wird wieder gewandert, genossen, gesungen, gestaunt, geschwommen, geschwitzt, gevespert, getrunken, geguckt, getratscht, getanzt, gebruncht & gerätselt. Mit 14 Programmpunkten haben die Stuttgarter Bären sicherlich wieder eines der vielfältigsten Bärenreffen in Deutschland auf die Beine gestellt. Höhepunkt wird sicherlich wieder die legendäre Bärendisko am 20.05. im Fellbacher Club Make.Für einige Veranstaltungen sind unbedingt VVK-Tickets oder eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Alle Informationen zum Programm, eine digitale Karte zu den Veranstaltungsorten und die Links zum Vorverkauf findet man auf der Homepage der Stuttgarter Bären unter www.stuttgarter-baeren.deDas Orgateam des Stuttgarter Bärentreffen freut sich auf viele Gäste und schöne Tage.