Höhepunkt beim(17.-21.05.23) wird sicherlich wieder am 20.05. die llegendäreim schönen Fellbacher Club Make, wo wir auch 2022 schon zu Gast waren. Das Make ist bequem mit der S-Bahn erreichbar, nur vier Stationen vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt und dann noch ca. 10 Minuten ausgeschilderten Fußweg. Die S-Bahnen fahren die ganze Nacht, somit ist auch der Heimweg gesichert.Neben einem großen, teilweise überdachten und beschallten Außenbereich gibt es einen Dancefloor zum Abhotten und einen großen Barbereich, wo auch Snacks erhältlich sind. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in diesem Jahr die Suttgarter DJs Andy RX und Matthew Black, sie versorgen die Bären-Tanzmeute mit Pop, Dance, queeren Klassikern & Elektronischem. Und natürlich gibt es auch wieder einen Welcomeshot.Für die Bärendisko gibt es eine limitierte Zahl an vergünstigten VVK-Tickets zu 13,50€ inkl. Gebühr, an der Abendkasse beträgt der Eintritt 16€. Los geht es bereits um 20 Uhr.