Quickie vom 21. März 2023, eingestellt von Rian

party : mannheim

Am letzten Samstag im Monat feiert Mannheim die Himbeerparty für Gays and Friends.Dieser März wird extra heiß. Das versprechen StarDJ AleXio (Berlin) und Resident DJ Matthew Black (Stuttgart), sowie die Dancers Faress (Paris) und Jean (Frankfurt).Die ersten 100 Gäste bekommen einen Welcome Shot.