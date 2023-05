Quickie vom 6. Mai 2023, eingestellt von Rian

Das Jazzhaus wird wieder regenbogenbunt. Die Party für die Lgbtq+ Community und ihre Lieblingsmenschen geht wieder an den Start. Die Queer:beatz reloaded ist Treffpunkt für alle, die in einer queeren Umgebung zusammen feiern, tanzen und Spaß haben wollen. So bunt wie das Publikum ist auch die Musik. Auf die Ohren gibt es einen wilden Mix von Pop über Indie und Disco-Classix bis R’n’B und Rock und wieder zurück.Bei der Queer:beatz reloaded sind alle toleranten Menschen, die gemeinsam im Jazzhaus feiern wollen, herzlich willkommen. We are family!