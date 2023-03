Quickie vom 18. März 2023, eingestellt von Rian

Zum Ostersonntag, dem 9. April wird es bunt im Club Lux in Lahr auf der Juicy Peach, der wahrscheinlich besten Gays & Friends Party in der Ortenau.Mit der Juicy Peach Resident DJane Tyra Starlight Einlass ab 22 Uhr. Früh da zu sein lohnt sich: Welcome Shot bis 23 Uhr.