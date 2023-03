Quickie vom 12. März 2023, eingestellt von Rian

Es gibt vor Ort keine Tickets

Das queere Karrierenetzwerk Proudr veranstaltet monatlich die Networking-Reihe "Proudr LGBTIQ+ After Works" für LGBTIQ+ und Straight Allies. Die Events finden derzeit in München, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig statt. Weitere Städte werden folgen. Bei den Proudr LGBTIQ+ After Works geht es darum, in entspannter Atmosphäre andere LGBTIQ+ Menschen und Straight Allies kennenzulernen, sich gegenseitig zu empowern und zu vernetzen. Kommt vorbei und lernt neue Freund:innen, Kolleg:innen und Peers kennen. Unser Dress-Code: Come as you are.Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt über Eventbrite.