12. März 2023

show : stuttgart

Traum und Wirklichkeit verwischen in der Welt von La Revue. Wer ist hier Mann, wer ist hier Frau?Fanny Davis und Marco präsentieren mit LaRevue die neue Showreihe der Travestierevue Chapeau Claque. Lassen Sie sich entführen und verführen und begeben Sie sich mit den Künstlern auf eine Reise in der Federn, Strass, Tanz, Comedy und Gesang die Hauptrollen spielen. Auf Ihrer Reise werden sie von internationalen Stars der Travestieszene begleitet, die sie gemeinsam mit Fanny und Marco in diese Traumwelt entführen.Gehen Sie mit an Bord und entfliehen Sie dem Alltag für ein paar Stunden