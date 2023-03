Quickie vom 11. März 2023, eingestellt von StevenStgt

Egal ob schwul, lesbisch, bisexuell oder hetero – das offene, tolerante und hedonistische Partyvolk feiert ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden in der legendären Party-Location!Gemeinsam mit DIR veranstalten wir die (wohl) größte queere Osterparty in Deutschland - Gaywerk im XXL Format feat. Proud & Ponyclub Party - mit vielen Überraschungen!Das Gaywerk ist seit vielen Jahren eine der größten queeren Mega Events in Europa. Durch seine nahezu einmalige Kombination aus diversen Musikrichtungen, Playrooms und vielen Überraschungen ist es eine zentrale Anlaufstelle aus vielen Städten, Bundesländern und Nachbarstaaten.Das Gaywerk heißt seine Gäste mehrmals im Jahr willkommen. Ostersonntag, der erste Weihnachtsfeiertag, CSD Samstag und Halloween sollten im Kalender vorgemerkt werden.Dazu erwarten Euch6 Areas, National & International DJs on 3 Dancefloors, Drag Queen Show, 9 DJs, Sexy Dancers, Different Styles Of Music, Jails, Outdoor Area and much more