In gleich 3 Monaten steht das Lovepop-Jubiläum im Mittelpunkt, bei den Events im April, Mai & Juni im Stuttgarter Club White Noise wird ausgiebig das 15 Jährige gefeiert. Wir haben keine Kosten & Mühen gescheut, unseren Gästen ein ganz besonderes, queeres Partyvergnügen zu bieten. Es gibt einen Welcomeshot bis Mitternacht, in jedem Monat eine andere Jubiläumsdeko mit Videoinstallationen, Sweeties & Giveaways und vieles mehr.

Am Samstag, den 01. April legen wir los mit der wilden Feierei, dazu haben wir in die White Noise Bar Matthew Black eingeladen. Schon oft überzeugte er bei der Lovepop in Augsburg & Stuttgart mit seiner musikalischen Bandbreite, Pop aller Stilrichtungen steht auf seinem musikalischen Programm. Egal ob beim SchwuLesDance in Freiburg, dem Bunten Rauschen in Karlsruhe, der Himbeerparty in Mannheim oder dem Exile in Köln, Matthias (Matthew) brachte die Crowd immer zum Schwitzen. Es ist seine Abschiedstour, er zieht sich Ende des Jahres von den Decks zurück und wird dann nicht mehr auflegen. Bei der Lovepop Stuttgart wird er noch 2 mal zu hören sein.

Sa. 01.04.2023 | 22.00 Uhr | White Noise Club | Eberhardstr. 37 | Stuttgart