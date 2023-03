Quickie vom 8. März 2023, eingestellt von Rian

Quelle: Pump

PUMP – der Name ist Programm: Mit pumpenden Beats startet am, die neue elektronische Gay Party im Climax Institutes . Im exzessivsten Club Stuttgarts treten die Macher und Resident-DJs Bang & Cherry mit ihrer Partyreihe die Nachfolge der AVOID an.Mit treibendem Sound von House bis Techno heizen sie der Crowd alle zwei Monate ein, bis der Schweiß tropft. Dazu passt der Dresscode „sporty / kinky / topless“. Unter dem Slogan „Gay Queer House Techno“ bringt die PUMP nicht nur sexy Vibes in den Stuttgarter Kessel, sondern auch überregionale Guest-DJs.Zur ersten Party am 22. April rockt Farhan den Dancefloor. Seine Wurzeln als DJ liegen in der queeren Techno-Szene Torontos. Inzwischen lebt er in Berlin und hat dort bereits für HÖR, Griessmühle,://about blank und Kantine am Berghain gespielt. Das Warm-up kommt vom Climax-Chef Michael Clash Gottschalk höchstpersönlich.Eintritt vor Mitternacht ist 10 €, danach 15 € - früh kommen lohnt sich also. Get your booty on the floor and get PUMPED!