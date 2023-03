Quickie vom 3. März 2023, eingestellt von Rian

sommercamp

|

Das nächste Schwule Sommercamp findet vom 28. August bis 3. September 2023 in Markelfingen am Bodensee statt. Das Camp richtet sich an junge Schwule bis 27 Jahre. Langjährige Teilnehmer* dürfen auf Anfrage auch darüber hinaus dabei sein.Wegen des großen Andrangs werden die Plätze verlost. Die Anmeldung dazu ist ab jetzt bis zum 15. März möglich.