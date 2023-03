Quickie vom 3. März 2023, eingestellt von Rian

show : ulm

|

In der Ulmer AIDS-Hilfe findetum 18:00 Uhr eine Drag Show statt. Der Erlös kommt dem CSD in Friedrichshafen zugute.Queer, charmant, militant: Das Moderations­team @Obertunte und @Elom leitet durch einen Abend voller queerer Geschichte, Liebe, Leid und Empowerment.Tickets gibt es in der Ulmer AIDS-Hilfe und via E-Mail an info@aidshilfe-ulm.de