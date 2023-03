Quickie vom 28. Feb. 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

|

Eine ganze Nacht lang Latin Music und natürlich ein bisschen Hip/Hop und RnB gepaart mit einer Prise Balkan, Turkish, Greek und Orient Beats. Exklusiv für unsere Queer Events verwandelt sich der Laden in ein pures Kunstwerk an dem mehrere der gefragtesten Künstler Stuttgarts am Werke waren.Mit TikTokerin und Resident DJane Flexnetix, dieses mal mit Latin Music und natürlich ein bisschen Hip&Hop RnB and Orient Beats.Drag Performances mit Queen Veronica Mont Royal, Queen Mrs Lagave, Queen Ariyah and Queen Cherry Bliss.