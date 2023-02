Quickie vom 27. Feb. 2023, eingestellt von Rian

frauen : stuttgart

Ganz egal, wie du bist – ob lesbisch, non-binär, queer, anders, undefiniert oder eine Hetera – bei uns zählt deine Stimme.Hinter diesem Chornamen stecken gesangs- und stimm(ungs)freudige Frauen* unterschiedlichen Alters – mit der Liebe zur Frau*, mit Kind oder ohne, mit Partner*in oder ohne. Alle aber mit der Liebe zur Musik und zum Gesang.Zusammen machen wir Programm. Wir texten, wir choreografieren, wir nutzen die Bühne und wir singen. Wir verwenden populäre Musik verschiedener Zeiten und passen sie textlich unserer Erlebenswelt an. Dies ist dann mal romantisch, mal skurril, mal hintergründig, mal politisch, mal offensichtlich, mal verdreht und dann wieder ganz zielstrebig. Musica Lesbiana – seit 1998 ein fester Bestandteil der queeren Musikszene. Wir reisen zu Festivals national und international und sind immer bereit, neue singfreudige Frauen* in unserer Mitte willkommen zu heißen.Probe jeden Dienstag 19:30 bis 21:30 Uhr in der Weissenburg.