26. Feb. 2023

csd : stuttgart

|

So lautet das Motto der diesjährigen Stuttgart PRIDE. Dies gab der Vorstand der IG CSD Stuttgart e.V. im Kursaal Bad Cannstatt bekannt.Das Motto für die CSD-Demonstration und die Kulturwochen in 2023 ist bewusst politisch ausgefallen. Im Sinne der Stonewall Riots von 1969, als queere Menschen sich gegen Polizeiwillkür und gesellschaftliche Repression wehrten, bezieht auch die Stuttgart PRIDE Stellung und ruft: Nicht mit uns!Das Motto will aber auch ausdrücken: Nur, wenn sich alle in der LSBTTIQ*-Community geschützt fühlen, sind sie auch wirklich sicher und stark. Darum der Zusatz: Gemeinsam sicher und stark.