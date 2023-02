Quickie vom 25. Feb. 2023, eingestellt von Rian

party : stuttgart

Die Sensation ist perfekt: FAME meets CAVOS! Wir verwandeln vor dem Feiertag für eine Nacht den legendären "Partygrieche" CAVOS in eine XXL-Partylandschaft mit zwei Dancefloors auf mehreren Ebenen.Das CAVOS ist eine der größten Restaurant-Flächen in Stuttgart mit einem angeschlossenen Club. Die Lage ist zudem optimal: vom Hauptbahnhof sind es nur 5 Min zu Fuß. Wir werfen Berge an Servietten, wir trinken Ouzo, Vodka Red Bull und Champagner und wir eskalieren wie immer bei einer FAME XXL!Floor 1 (das gesamte Restaurant): Gast-DJ Jovo / Zürich, Clubsounds, Pop & einen Spur griechische Hits. Foor 2 (Cavos Club): DJ CK / Sexy Köln, House & ElectroFür eine limitierte Gastzahl bieten wir auch ein Abendessen ab 20 Uhr an. Das beinhaltet ein griechisches Tischmenü in 3 Gängen für 30 EUR pro Person. Reservierungen können online direkt im CAVOS vorgenommen werden.