Quickie vom 24. Feb. 2023, eingestellt von StevenStgt

csd : stuttgart

|

Quelle: IG CSD Stuttgart

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken ist die Schirmherrin des Stuttgart PRIDE / CSD Stuttgart, in diesem Jahr.„Es ist mir eine große Ehre die Schirmherrschaft des CSD in Stuttgart zu übernehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den PRIDE 2023“, sagte sie.CSD-Vereinsvorstand Detlef Raasch sagt: „Wir sind sehr erfreut darüber, dass die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken in diesem Jahr unsere Schirmherrin sein wird. Frau Esken und die SPD verbinde ich mit Weltoffenheit, Toleranz und Diversität. Daher passen wir in Sachen Werte und Überzeugungen wunderbar zusammen.“Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken wird Ehrengast beim traditionellen CSD-Neujahrsempfang, am 25. Februar, um 19.30 Uhr im Kursaal in Bad Cannstatt sein.