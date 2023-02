Quickie vom 8. Feb. 2023, eingestellt von Rian

Ein bisschen steckt die Pandemie allen noch in den Knochen, das Leben zwischen Sofa und Homeoffice, Teststelle und Impfzentrum. Die „Rosa Note“ hat sich mit der Zeit kreativ auseinandergesetzt.





Der queere Männerchor „Rosa Note“ kehrt am Samstag, 25. März, im Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt zurück auf die Bühne und präsentiert sein neues Programm „INZIdance – Party statt Pandemie“, natürlich in 3G: „Getextet, gesungen - gefreut!“