Wir trauern um unseren Freund, Wegbegleiter und Mitkämpfer,, der am Sonntag völlig überraschend und viel zu früh gestorben ist.Joachim hat als Urgestein der queeren Community das Leben unzähliger Menschen geprägt und verbessert.Als Gründungsmitglied des LSBTTIQ-Zentrums Weissenburg, der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V., der ihs, des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg und Mitvorstand der Hotel Silber Initiative hat er über Jahrzehnte entschlossen und engagiert für die Rechte queerer Menschen gekämpft und gestritten. Außerdem setzte er sich in den letzten Jahren federführend für die Umsetzung des Regenbogenhauses in Stuttgart ein.Für seine herausragende Arbeit wurde ihm u.a. 2022 die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen.Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seinen engsten Freunden und Familie.