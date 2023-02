Quickie vom 26. Feb. 2023, eingestellt von Rian

fetisch : freiburg

Große Eröffnung der neuen Fetisch-Location F-Zone in Freiburg. Auf fast 300 qm bietet die F-Zone alles, was das Männerherz, das außer dem Fetisch es gerne auch mal handfester mag, sich wünschen kann. Slings, Kreuze, Gloryholes, Darkrooms, etc., es ist alles da, um zu zweit, zu dritt, zu viert... Spaß zu haben! An der chilligen großen Bar lernst Du geile Jungs und Kerle von Angesicht zu Angesicht kennen... und das ohne „Tapsen“.