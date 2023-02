Quickie vom 5. Feb. 2023, eingestellt von StevenStgt

party : stuttgart

In der White Noise Bar ist Nici Nation aus Bamberg zu Gast. Schon mehrmals überzeugte sie bei dermit ihrer musikalischen Bandbreite, RnB,Black, HipHop, Trap, Reggaeton & Pop stehen auf ihrem Programm.Legendär ist ihr Set beim CSD Stuttgart 2019, das den Schillerplatz zum beben brachte. Auch bei der Lovepop in Augsburg und den queeren Partys Pink Heaven & Queer Rooftop in München stand sie schon öfters hinter den Decks.Im White Noise Club spielen die jungen Stuttgarter DJ. Nem und Floppy Disc elektronische Tanzmusik. Nem ist ein junger Künstler mit großer Liebe zur elektronischen Musik. Seine Musik bewegt sich im House Genre, mit Groove und aussagekräftigen Bässen. Sowohl als DJ als auch als queerer Veranstalter (Gagged, Kamerad) zeig. Nem sein Talent. In Clubs wie Lehmann Club, Climax Institutes oder Romantica bespielt er volle Dancefloors und überzeugt regelmäßig mit seinem Sound.Dj Floppy Disc ist inzwischen der Booker vom Lovepop-Heimatclub White Noise.Er ist Veranstalter & Resident-DJ bei Shockwerk, sein erster offizielle DJ-Gig war im Pariser „Panic Room“. Er studierte Musikmanagement und arbeitete schon mit vielen internationalen Künstlern zusammen und. Sein musikalisches Genre liegt zwischen House & Techno.